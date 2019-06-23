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أولياء أمور بالثانوية العامة يطالبون إضافة تعديل على إجابة أسئلة الفيزياء

الأحد، 23 يونيو 2019 03:58 م
أولياء أمور بالثانوية العامة يطالبون إضافة تعديل على إجابة أسئلة الفيزياء طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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طالب أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة بإضافة تعديل على إجابة السؤال رقم 6 الاختيارى بامتحان الفيزياء للثانوية العامة حرصا على مصلحة الطلاب.

وأكد أولياء الأمور أن رأس السؤال والمطلوب منه غير واضح ودقيق وبالتالى إجابته محيرة وتحتاج إلى إضافة إجابة بديلة لحصول الطالب على الدرجة دون نقصان.

وجاء نص السؤال:" أثناء حركة الحلقة المعدنية ومستواها فى مستوى الصفحة يولد بها تيار مستحث ويكون اتجاه الحركة المعدنية " .

أ- إلى أعلى الصفحة موازيا للسلك

ب- إلى أسفل الصفحة موازيا للسلك

ج- إلى يمين الصفحة موازيا للسلك

د- إلى يسار الصفحة موازيا للسلك

وأوضح أولياء الأمور أن رأس السؤال لم يطلب صراحة حركة الحلقة التى سببت التيار المستحث

وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة، إنه سيتم النظر فيما طالب به أولياء الأمور للتأكد منه مع اللجنة الفنية وسيتم اتخاذ قرار بشأنه.

وأدى أمس السبت طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، حيث أدى 390 ألفًا و203 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان فى مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفًا و653 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ، وذلك فى 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك فى محافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، ومحافظة القاهرة "إدارة الخليفة والمقطم، وإدارة الوايلي"، ومحافظة الجيزة "إدارة أوسيم، وإدارة البدرشين"، ومحافظة قنا "إدارة نجع حمادي"، ومحافظة الشرقية "إدارة أبو كبير، وإدارة أبو حماد"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

امتحان التاريخ للثانوية العامة

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