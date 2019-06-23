"أصحاب المدابغ" تناقش مصير مصانع الغراء والجيلاتين بـ"مجري العيون" اليوم

كتب أحمد حمادة

تعقد مساء اليوم الأحد شعبة أصحاب المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتطوير الخدمات المتعلقة بدباغة الجلود، ونقل بقية الورش والمصانع من سور مجرى العيون إلى منطقة الروبيكي .

وقال محمد مهران رئيس الشعبة إن اجتماع اليوم سيتناول مناقشة الملف الخاص بعدد من ورش مصانع الغراء والجلاتين وهى التى لم يتم تخصيص أماكن لها فى منطقة الروبيكى، مشيرا إلى أن تلك المصانع مكملة لدباغة الجلود وتدر عائدا كبيرا نظرا لدخولها فى عدد من الصناعات، حيث إن الجلاتين يستخدم فى صناعة الحلويات، فيما يستخدم الغراء فى صناعات الأثاث ومواد البناء.

وأضاف مهران فى تصريح لليوم السابع أن مصانع الغراء والجلاتين تقوم بإعادة تدوير مخلفات دباغة الجلود، حيث إن عدم وجود تلك المصانع سيزيد من تكلفة دباغة الجلود نظرا للتخلص من البقاية والمخلفات، إضافة إلى أنها ستزيد من استيراد الجيلاتين والغراء، موضحا أن طن الجلود ينتج بقيمة 5000 جنيه خام جيلاتين وغراء، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة لإرسالها إلى مجلس الوزراء لإنقاذ تلك المصانع والعاملين فيها .