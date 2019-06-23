أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 23-6-2019

كتب أحمد حمادة

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انخفاضا فى أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، موضحا أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 23 - 6- 2019 تراوحت ما بين 22 – 23 للكيلو تسليم مزراعة، متوقعا أن يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27 -29 جنيها حسب المنطقة.

وأضاف عبد العزيز في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسعار البيض شهدت انخفاضا طفيفا حيث وصل سعر كرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه تسليم المزرعة بعدما كان سعر الكرتونة 28.5 جنيه، علي أن يتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 32 – 35 جنيها حسب المنطقة.