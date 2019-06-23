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"أبو شقة" يتنحى عن مناقشة تعديلات قانون المحاماة

الأحد، 23 يونيو 2019 05:57 م
"أبو شقة" يتنحى عن مناقشة تعديلات قانون المحاماة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
نور على

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تنحي  النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مهنة المحاماة، وذلك على خلفية المشادات الكلامية التى شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها أمس واليوم.
 
 
وقال "أبو شقة": إنه سيرفع الأمر إلى الدكتور على عبد العال لاتخاذ ما يلزم حول استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان وشريف نادى وثروت بخيت.
 
 
وكانت اللجنة قد شهدت مشادات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين للقانون، واتهامات بأن القانون تم تفصيله لصالح النقيب الحالى سامح عاشور، ليحق له الترشح لدورتين جديدتين قبل انتهاء مدته الأخيرة كنقيبا للمحاميين، وهو الأمر الذى اضطر النائب بهاء أبو شقة إلى فض الاجتماع.
 

مجلس النواب

قانون المحاماة

تشريعية النواب

بهاء أبو شقة

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