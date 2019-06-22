30 يونيو.. انعقاد عمومية "اتحاد المستثمرين" بعد عودة فريد خميس

كتب هانى الحوتى

تعقد الجمعية العامة العادية للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، يوم 30 يونيو الجارى، بأحد فنادق القاهرة، للنظر فى اعتماد المركز المالى للاتحاد عن العام الماضى 2018، واعتماد تقرير مراقب الحسابات، وتجديد تعينه.



وتأجل انعقاد عمومية اتحاد المستثمرين، أكثر من مرة لظروف مرض فريد خميس رئيس الاتحاد، وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية فى القلب.

وبعد عودته من أمريكا سالماً، التقى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، والمكتب التنفيذى برجل الأعمال فريد خميس فى منزله بحى مصر الجديدة، للاطمئنان على صحته.

وبدى فريد خميس، بصحة جيدة، وتحدث مع ضيوفه عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، وتفاؤله بمستقبل أفضل لمصرنا الغالية، تتحول فيه الكثير من الأحلام إلى حقائق، وتبدأ فيه مصر فعلياً فى جنى ثمار ما بدأته من إصلاحات بالقيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى خرج بمصر إلى بر الأمان، وتحقق على يديه الاستقرار الذى أضحى واقعاً ملموساً.