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وفد جامعة أسوان يزور المجلس الأعلى للجامعات النيجيرية في أبوجا

السبت، 22 يونيو 2019 02:05 م
وفد جامعة أسوان يزور المجلس الأعلى للجامعات النيجيرية في أبوجا زيارة وفد أسوان
أسوان - صلاح المسن

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قام وفد من جامعة أسوان  بزيارة مقر المجلس الأعلي للجامعات النيجيرية في العاصمة أبوجا وذلك علي هامش فاعليات المعرض التعليمي الثاني للجامعات المصرية والذي يقام خلال الفترة من  20 إلي 26 يونيو الحالي وذلك  وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

 

وصرح الدكتور ياسر عبد الحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان وعضو الوفد المشارك في المعرض أن الزيارة تضمنت إلقاء الضوء علي البرامج التعليمية بكليات جامعة أسوان وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الأفارقة للدراسة في أسوان .

 

وأضاف الدكتور مجدي محمد على عميد كليه تكنولوجيا المصايد والأسماك بالجامعة أن الزيارة تضمنت إهداء درع جامعة أسوان لرئيس المجلس الاعلي للجامعات النيجيرية ودعوته لحضور فاعليات أسبوع الجامعات الأفريقية التي تنظمها جامعة أسوان خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي لهذا العام.

 

يذكر أن المعرض التعليمي الثاني للجامعات المصرية يقام حاليا بدولة نيجيريا تحت رعاية كلا من الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي ومؤسسة دار أخبار اليوم.

زيارة ابوجا 2
 
 

 

زيارة وفد اسوان ابوجا
 

 


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نيجيريا

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