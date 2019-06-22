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محكمة بلجيكية تغرم شركة "ريان اير" تعويض لمتضررى إلغاء رحلاتها

السبت، 22 يونيو 2019 01:37 م
محكمة بلجيكية تغرم شركة "ريان اير" تعويض لمتضررى إلغاء رحلاتها ريان اير
كتب: أحمد علوى

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قضت محكمة شارلروا التجارية على شركة الطيران الإيرلندية ريان اير بانها لابد وأن تصرف تعويض عن ثلاث قضايا مختلفة شملت الرحلات الجوية الملغاة فى خريف عام 2017.

 

ووجدت المحكمة أن مطالب العملاء مقبولة، ولكن لم يتم الكشف عن المبلغ المحدد.

 

واستمر النزاع بين شركتين  Happy Flight و AirHelp والشركة الأيرلندية لعدة أشهر، وإجمالا، كان يتعين على المحكمة النظر فى 172 قضية، بما فى ذلك بعض القضايا التى أضيفت إلى الإجراءات، والتى لن يتم النظر فيها حتى سبتمبر المقبل.

 

بعد عدة أشهر من الإجراءات القانونية، صدر الحكم الأولى، حيث نظرت المحكمة فى طلب أصحاب الشكوى، الممثلة بـ Happy Flight وAirHelp، وقضت بأن تقوم شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة بتعويض الأشخاص المعنيين.

 

ومن جانبها، شككت شركة الطيران فيما إذا كانت الأطراف المشتكية زبائن بالفعل، وتبرر أن المدعين لجأوا إلى شركتين تجاريتين للدفاع عن مصالحهم، وبالطبع بمقابل مادى.

 

وسيصدر حكم آخر يوم الجمعة المقبل فيما يخص عشرات الحالات الأخرى المتعلقة بالرحلات الملغاة.

 


محكمة بلجيكية

ريان اير

الغاء الرحلات الجوية

اخبار العالم

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