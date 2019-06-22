محافظ الأقصر يتابع المشروعات ومطار البالون وتطوير المسار السياحي بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، بمرافقة اللواء سعد البدرى رئيس مجلس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، جولة تفقدية لمركز ومدينة القرنة، حيث تفقد أعمال التطوير للمسار السياحى من المرسى السياحى حتى ميدان السيدة زينب، وطريق الرواجح أمام سوق الحرافيين، وأصدر توجيهات بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال الصرف الصحى بالطريق الزراعى الغربى، مؤكداً على سرعة عقد اجتماع لقيادات الشركات المنفذة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه والصرف الصحى لمناقشة اسباب تعثر العمل ودفع عجلة العمل للأنتهاء من المشروع فى اسرع وقت ممكن، وتفقد محافظ الأقصر موقع هبوط البالون الحالى مشدداً على دراسة الموقع البديلة التى تتوافر بها معايير وأشتراطات الهبوط الأمن للبالون، وفى إطار متابعة خطة التنمية وفتح المحاور الجديدة تفقد ألهم المحور الرابط بين الطريق الصحراوى الغربى والزراعى الغربى والذى يستهدف الربط بين الطرق الرئيسية والقرى والنجوع، وكذلك تفقد أعمال إنشاء مسجد بقرية السيول بالغربى قامولا وأصدر تعليماته لرئيس المدينة بتوفير قطعتى ارض لانشاء مدارس عليها لأستيعاب الكثافة الطلابية.

وخلال زيارته لقرية الرياينة التقى محافظ الأقصر بالمواطنين واستمع لمطالبهم التى تمثلت فى أنشاء وحدة اسعاف تخدم المجالس القروية المحيطة بالمنطقة و جاءت توجيهات محافظ الأقصر لرئيس مجلس مدينة القرنة بالتنسيق ما بين مرفق الاسعاف والهيئة العامة للطرق والكبارى لدراسة مدى امكانية اقامة الوحدة، كما تفقد طريق قامولا الغربى و اعمال الرصف التى تمت مؤخرا بطريق براد النيل والذى يربط قرية القبلى قامولا بمركز نقادة التابع لمحافظة قنا .

وإختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد محطة كهرباء الاقالتة والمرور على طريق الحدادين مصدراً تعليماته أنه فى حال أنتهاء اعمال المرافق الخاصة بالمنطقة يتم البدء فى أعمال الرصف للطرق بهذه المنطقة، وعلى هامش الجولة عقد إجتماع مع رئيس المدينة ورؤساء المجالس القروية لمناقشة اهم المشكلات التى تواجه المواطنين ومطالبهم ، ومتابعة أعمال تقنين أراضى أملاك الدولة مشدداً على تسهيل كافة اجراءات التقنين وأنهائها وكذلك شدد على دهان كافة وجهات المنازل والمبانى باللون الموحد المقرر ، كما شدد على متابعة اعمال النظافة فى المركز وكذلك على أتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العقود المنتهية والمتأخر أصحابها فى السداد والعقود المتدنية الاجر وفسخها، وأكد محافظ الأقصر على تسهيل كافة الاجراءات لتلقى المواطنين الخدمات المختلفة بكافة الجهات الحكومية مع التواصل المستمر مع الأهالى لمناقشة مشكلاتهم ومطالبهم .