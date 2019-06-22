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كواليس خناقة "ستاربكس" و"الهلال والنجمة" أمام القضاء بسبب العلامة التجارية

السبت، 22 يونيو 2019 03:23 م
كواليس خناقة "ستاربكس" و"الهلال والنجمة" أمام القضاء بسبب العلامة التجارية ستاربكس -
كتب أحمد عبد الهادى

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أقامت شركة "ستاربكس كوربوريشن" والتى تعمل أيضا باسم ستاربكس كوفى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بعدم تغيير علامتها التجارية بعدما طلبت مصلحة التسجيلات التجارية، تعديل العلامة بعد شكوى من شركة "الهلال والنجمة الذهبية للأدوات المنزلية" المصرية.

 

واختصمت الدعوى رقم 39288 لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومدير إدارة العلامات التجارية.

 

وقالت الدعوى، إن الشركة الطاعنة عى شركة أمريكية قائمة وفق قوانين ولاية واشنطن منذ عام 1971 وتتميز بسمعتها الحسنة وشهرتها العالمية فى مجالات عديدة، وأن الشركة أمريكية تأسست عام 1971، ولديها علامة تجارية بحروف لاتينية ورسمة نجمة، وتم تسجيلها فى 13 يوليو 2015 فى العلامات التجارية.

 

وأضافت مقيمة الدعوى، أن شركة الهلال والنجمة الذهبية فى مصر للأدوات المنزلية قدمت فى نوفمبر 2016 اعتراضا على علامة ستار باكس، لكن الأخيرة ردت على الاعتراض فى أغسطس 2017.

 

وأشارت أن لجنة المعارضات بمصلحة العلامات التجارية المصرية حسمت الأمر فى شهر مارس الماضى، وألزمت الشركة الأمريكية بتعديل علامتها التجارية، بإضافة اسم الشركة بجانب الحروف اللاتينية ورسمة النجمة العالمية.

 

وأكدت الشركة الأمريكية أن قرار الجهة الإدارية جاء مخالفا للواقع والتطبيق القانونى السليم، وجاء غير مسبب وغير معلل بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.


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