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كنترول أسيوط: الغاء انتداب رئيس لجنة الإعدادية الجديدة بصدفا وإحالته للتحقيق

السبت، 22 يونيو 2019 10:11 ص
كنترول أسيوط: الغاء انتداب رئيس لجنة الإعدادية الجديدة بصدفا وإحالته للتحقيق لجنة - ارشيفية
أسيوط - ضحا صالح

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يواصل اليوم طلاب الثانوية العامة بقسميه العلمى والأدبى أداء الامتحان، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى بشعبتيه العلوم والرياضيات الامتحان فى مادة الفيزياء، بينما يؤدى القسم الأدبى الامتحان فى مادة التاريخ، وسط استعدادات خاصة لمديرية التعليم بالمحافظة.

وقال مصدر  بكنترول الثانوية العامة بأسيوط، أنه تم إلغاء انتداب رئيس لجنة الإعدادية الجديدة بصدفا التى يؤدى فيها طلاب الثانوية العامة الامتحان، وفى مدرسة الإعدادية بنين بالبدارى  تم إلغاء انتداب المراقب الأول وإحالتهما للتحقيق، وذلك لوجود ثغرات فى اللجان المنتدبينن إليها.

يشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 20 ألف و24 طالبا  يؤدون الامتحان في 79 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.

 

 

 


اسيوط

الثانوية

لجان الثانوية

امتحانات الثانوية

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