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قوى المجتمع المدني فى الكويت تؤكد رفضها لمؤتمر البحرين

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص
قوى المجتمع المدني فى الكويت تؤكد رفضها لمؤتمر البحرين وزير خارجية البحرين
وكالات

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أعلنت قوى المجتمع المدني في الكويت رفضها لمؤتمر البحرين، معتبرة إياه تمهيدا للإعلان عن صفقة القرن المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية وانهاء وجودها العربي الجغرافي ، جسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
واستنكرت القوى في بيان، امس الجمعة، اقامة هذه الورشة في دولة عربية، وأكدت رفضها القاطع لصفقة القرن، معتبرة إياها "القطعة الأخيرة في أحجية طويلة تضمنت العديد من مشاريع لم تخلق لنا إلا مزيدا من الاستيطان والتهجير والاستيلاء والتنازل".
 
وأشارت قوى المجتمع المدني الكويتي في بيانها، إلى أن الكويت أكدت رسميا، وفي كافة المحافل الدولية، تمسكها بالقضية الفلسطينية العربية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أرضه.
 
 

الكويت

البحرين

صفقة القرن

القضية الفلسطينية

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