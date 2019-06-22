غياب 2413 طالبا وطالبة عن أداء امتحانى الفيزياء والتاريخ بثانوية سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، بمادتى الفيزياء والتاريخ داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات مديرية التربية والتعليم، غياب 2168 طالبا وطالبة عن أداء أمتحان مادة الفيزياء وبلغت جملة المقيدين 15 ألفا 410 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الحضور 13 ألفا 242 طالبا وطالبة.

وفى مادة التاريخ بلغت جملة المقيدين بالمادة 7629 طالبا وطالبة، وبلغت جملة الحضور7384 وبلغ عدد المتغيبين عن أداء امتحان اليوم 245 طالبا وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.