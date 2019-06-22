سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

غياب 2413 طالبا وطالبة عن أداء امتحانى الفيزياء والتاريخ بثانوية سوهاج

السبت، 22 يونيو 2019 12:38 م
غياب 2413 طالبا وطالبة عن أداء امتحانى الفيزياء والتاريخ بثانوية سوهاج طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، بمادتى الفيزياء والتاريخ داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات مديرية التربية والتعليم، غياب 2168 طالبا وطالبة عن أداء أمتحان مادة الفيزياء وبلغت جملة المقيدين 15 ألفا 410 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الحضور 13 ألفا 242 طالبا وطالبة.

وفى مادة التاريخ بلغت جملة المقيدين بالمادة 7629 طالبا وطالبة، وبلغت جملة الحضور7384 وبلغ عدد المتغيبين عن أداء امتحان اليوم 245 طالبا وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 


الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة2019

امتحان مادة الفيزياء

الثانوية العامة 2019

امتحان مادة التاريخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية الأزهرية: امتحان الكيمياء من أصعب الامتحانات

السبت، 22 يونيو 2019 12:27 م

إصابة 5 طلاب بإعياء وإغماء أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة فى سوهاج وأسيوط

السبت، 22 يونيو 2019 12:23 م

ارتياح بين طلاب الثانوية لامتحان الفيزياء ويؤكدون: فى مستوى الطالب المتوسط

السبت، 22 يونيو 2019 12:10 م

شكاوى من صعوبة امتحان "التاريخ" بلجان الثانوية العامة فى الزيتون

السبت، 22 يونيو 2019 12:08 م

انتهاء لجنة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحان الكيمياء

السبت، 22 يونيو 2019 12:03 م

إصابة مراقب بمغص كلوى و3 طلاب باضطرابات نفسية خلال امتحانات اليوم بالشرقية

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة