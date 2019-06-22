ضبط 246 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 246 محكوما عليهم، وتنفيذ 11 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 246 محكوما عليهم بإجمالى 5864 حكما منفذة، 842 حكمًا جزئيًا، و216 حكمًا مستأنف، وتحصيل 4576 جنيها غرامات، وتحرير 219 مخالفة.

كما تم تحرير 13 مخالفة وهى 4 أشغال طريق، و6 إزالة فورية، و3 مخالفات لبائعين متجولين.