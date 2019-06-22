سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 04:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 246 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

السبت، 22 يونيو 2019 02:58 م
ضبط 246 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 246 محكوما عليهم، وتنفيذ 11 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 246 محكوما عليهم بإجمالى 5864 حكما منفذة، 842 حكمًا جزئيًا، و216 حكمًا مستأنف، وتحصيل 4576 جنيها غرامات، وتحرير 219 مخالفة.
 
كما تم تحرير 13 مخالفة وهى 4 أشغال طريق، و6 إزالة فورية، و3 مخالفات لبائعين متجولين.

مدير أمن القليوبية

القليوبية

حمله امنيه

تنفيذ احكام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة