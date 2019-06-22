سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 1907 قضايا تهريب وتنقيب عن الآثار خلال أسبوع

السبت، 22 يونيو 2019 12:55 م
ضبط 1907 قضايا تهريب وتنقيب عن الآثار خلال أسبوع قطع أثرية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها الموسعة، لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، فى كافة القطاعات الأمنية المختلفة.

وفي هذا الصدد، نجحت مباحث المصنفات فى ضبط 410 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 1038 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة) ، و1810 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و57 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، و256 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و71 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ 724 قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 907 لنش وباخرة سياحية.

وتمكن قطاع أمن الموانئ من ضبط 12 قضية تهريب، و750 قضية متنوعة "سرقة، تزوير مستندات، مخالفات مرورية، تربح، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، تنفيذ أحكام" بقطاع أمن الموانى.

وأثمرت جهود شرطة السياحة عن ضبط 1907 قضية ومخالفة فى مجالات "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية".

 

 


اثار

تهريب اثار

مصنفات

المسطحات المائية

حملات امنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالقانون.. تعرف على عقوبة شهادة الزور وفقًا للآثار المترتبة عليها

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 ص

متحف الفن الإسلامى ينظم معرضين للصور والآثار الإسلامية الصينية

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص

المتحف الكبير يستقبل 155 قطعة أثرية تضم مظلة الملك توت عنخ آمون

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:47 م

روسيا تتهم أمريكا بإثارة توترات خطيرة مع إيران تدفع إلى الحرب

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:32 ص

الممثلة الهندية كريتى سانون تتعاقد على فيلم إثارة لراهول دهولاكيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:00 ص

قالوا نكمل حفائر.. اكتشاف تابوت أثرى تحت منزل فى إسبانيا

الخميس، 20 يونيو 2019 03:30 م

ضبط تشكيل عصابى للحفر والتنقيب عن الآثار فى دمياط

الخميس، 20 يونيو 2019 02:41 م

السجن 5 سنوات لمتهمين تسببوا فى وفاة 4 أثناء التنقيب عن الاثار

الخميس، 20 يونيو 2019 11:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة