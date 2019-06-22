ضبط 1907 قضايا تهريب وتنقيب عن الآثار خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها الموسعة، لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، فى كافة القطاعات الأمنية المختلفة.

وفي هذا الصدد، نجحت مباحث المصنفات فى ضبط 410 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 1038 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة) ، و1810 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و57 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، و256 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و71 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ 724 قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 907 لنش وباخرة سياحية.

وتمكن قطاع أمن الموانئ من ضبط 12 قضية تهريب، و750 قضية متنوعة "سرقة، تزوير مستندات، مخالفات مرورية، تربح، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، تنفيذ أحكام" بقطاع أمن الموانى.

وأثمرت جهود شرطة السياحة عن ضبط 1907 قضية ومخالفة فى مجالات "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية".