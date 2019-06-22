ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بأوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، تفيد اتجار عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.