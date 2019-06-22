صور محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير مجمع تمور المحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مجمع تمور المحافظة وذلك لمتابعة سير أعمال التطوير بالمجمع ، حيث وجه الزملوط بانتهاء كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، كما وجه بوضع لوحات إرشاديه داخل المصنع ، والتنسيق مع مركز الخارجة لدفع سيارة شفط الأتربة للمشاركة في أعمال النظافة بالمجمع بشكل مستمر، بالإضافة إلي تركيب مراوح لزياده التهوية، وكذلك العمل علي تطوير الحديقة الكائنة جنوب المصنع ووضع دراسة لكيفيه إستغلالها.

وكلف الزملوط بإعداد رسم كروكي للمجمع يضم المنشآت الحاليه والمستقبلية بالإضافة إلي تجهيز دراسة ومقايسة لإمكانيه تشغيل المجمع بالطاقة الشمسية.

يذكر بأن المجمع يتم تطويره ورفع كفاءته لتركيب أجهزة ومعدات حديثة ممنوحه من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه تمهيدا لافتتاحه في يوليو القادم ، وذلك لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور والعمل تطوير إنتاجه .



















