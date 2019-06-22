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صور.. محافظ الغربية: إزالة 41 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال 72 ساعة

السبت، 22 يونيو 2019 03:23 م
صور.. محافظ الغربية: إزالة 41 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال 72 ساعة إزالة التعديات
الغربية – مصطفى عادل

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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن الإزالة فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء فور الشروع فى التعدى أو البناء المخالف، هى أفضل وسيله لمواجهة التعديات وكافة أعمال البناء المخالف وذلك لحين التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لقواعد البناء، بالإضافه إلى الاستمرار فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة.

وقامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الشرطة ومديرية الرى والسكة الحديد  لشن حملات إزالة كبرى لإزالة جميع التعديات والمخالفات فى المهد، أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدى ومخالفة بناء خلال 72 ساعة فى الفتره من 19/6 وحتى 21/6 الجاري

حيث قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 20حالة تعدى على نهر النيل بقرية بنا أبو صير على مساحة 520 م، وقام مركز ومدينة كفر الزيات بتنفيذ 7 قرارات ازالة فى المهد بنطاق المركز على مساحة 1640 م إزالة كلية للمخالفات،  وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية المشدده فى هذا الشأن خلال جولته المفاجئة بالمركز.

 

كما قام مركز ومدينة السنطه بحملة إزالة اسفرت عن تنفيذ 4 قرارات ازالة تعديات على حرم السكة الحديد بمساحة 127 م  وتنفيذ 4  قرارات إزالة  لتعديات على أملاك الرى بمساحة 420 م.

بينما قام حى أول المحلة الكبرى بإزالة الدور السادس علوى المخالف والدور الخامس عشر المخالف وتقطيع حديد السقف بشارع محب. وكذا إزالة زوائد تنظيم حتى سطح الأرض بنطاق قسم ثالث المحلة، بينما قام حى أول طنطا بإزالة دور أول علوى فى المهد للمرة الثانية بشارع سكة القطاوى.

كما ازال مركز ومدينة قطور مبنى بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بشارع الخليج، وفي مركز ومدينة زفتى فتم البدء فى إزالة  المخالفة باحد العقارات من الرابع علوى حتى التاسع بقرية دمنهور الوحش،  حيث تم تسليم الموقع للمقاول وازالة اعمدة التاسع وجارى العمل فى سقف الدور الثامن. 

وأكد محافظ الغربية على استمرارية حملات الإزالة حتى تحقق الغرض منها وهو إزالة كافة التعديات فى مهدها مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقاً،  لحين التزام المواطنين بعدم البناء المخالف أو البناء على الأرض الزراعية واتباع الإجراءات القانونية المنظمه لقواعد البناء.

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محافظ الغربيه

التعديات على الرقعه الزراعيه

حملات امنيه

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