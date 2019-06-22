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صور.. تعليم سيدات سوهاج فنوان لسباكة لترشيد استهلاك المياه

السبت، 22 يونيو 2019 04:27 م
صور.. تعليم سيدات سوهاج فنوان لسباكة لترشيد استهلاك المياه جانب من الورشه العمل
سوهاج – عمرو خلف –محمود مقبول

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بسوهاج ورشة عمل لتعليم المبادئ الاولية فى السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك حيث تم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية .
 
صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أنه يتم تنفيذ تلك الورش،لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ،ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.
 
كما تم توعية المشاركات بالاستخدام الآمن للصرف الصحى ،وتعريفهم بمخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية ،وفى نهاية ورشة العمل تم تسليم المشاركات شنطة عدة تضم أدوات إصلاح السباكة بالمنازل ،وتم مطالبتهم بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.
 
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سوهاج

السباكة

المواد المائية

الصرف الصحى

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