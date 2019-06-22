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صور.. التضامن تعقد ندوات لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية بمناسك الحج

السبت، 22 يونيو 2019 02:46 م
صور.. التضامن تعقد ندوات لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية بمناسك الحج ندوات دينية لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية بمناسك الحج
كتب مدحت وهبة

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أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، انتظام اللقاءات التوعوية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى لحجيج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019 م على مستوى محافظات الجمهورية وذلك للاسبوع الثالث على التوالى ،حيث انطلقت الدورات بداية يونيو الجارى ومن المقرر انه بمنتصف يوليو القادم سيتم الانتهاء من تقديم التوعية والإرشادات اللازمة ل 12 ألفا حاج وهم بعثة حجاج الجمعيات الاهلية لهذا العام.

وأضاف عبد الموجود، أن اللقاءات لحجاج الجمعيات الأهلية، تتضمن توعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التى يجب اتباعها فى الحج وأيام منى وعرفات وشروط أداء مناسك الحج وآدابه، والتسهيلات المقدمة لرحلة الحج وغيرها مع الجهات المعنية للحجاج موضحًا ان هذه الندوات تتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وشهدت المحافظات انعقاد الدورات التدريبية وسط حضور واسع للحجيج ففى محافظة الدقهلية عقدت عدة لقاءات للحجيج فى اطار سلسله لقاءت توعيه لحجاج بعثه الدقهليه تحت رعايه المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهليه و بحضور مشرفين البعثه وتم خلال اللقاءات تنظيم محاضرات توعيه وتدربيه وارشادات عامه ودينيه وصحيه للحجاج وذلك لزياده التفاعل بين المشرفين والحجاج و اشار يوسف الى ان المحافظة ايضا قد شهدت لقاء اخر تناول جوانب الاشراف و تعامل الحج مع بعثه الاشراف والمواقف التى يمكن ان يتعرض لها الحج و الارشادات الصحيه التى يجب ان يتبعها الحاج وتم فتح باب المناقشه والرد على استفسارات الحجاج

كما شهدت محافظة الجيزة عقد عدة لقاءات تدريبية لحجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة بحضور صبرى عبد الحميد وكيل الوزارة التضامن الاجتماعى وعدد من المسئولين ورؤساء الجمعيات بالجيزة حيث تناولت الللقاءات جوانب التوعية المختلفة واهم الاجراءات والتعليمات الواجب الالتزام بها خلال الرحلة المقدسة.

كما شهدت محافظة الغربية تتابع للندوات التثقيفية لحجاج بيت الله الحرام بالغربية بتنظيم من مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، حيث أشار منير أبو الخير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إلى أن عدد حجيج الجمعيات الاهلية بمحافظة الغربية 546 حاجًا وأن اللقاءات التوعوية تضمنت تقديم شروح توضيحية حول مناسك الحج والايجابيات التى يجب اتباعها والسلبيات النى يجب البعد عنها وكذلك التوعية الصحية واصطحاب من يعانون من مرض للأدوية التى يستخدمونها والدينية وقد تم تقديم التوعية للعدد من المراكز منها طنطا بسيون و كفر الزيات وقطور وزفتى، كما شهدت الاقصر انعقاد للندوات وسط حضور كبير برئاسة محمود الشريف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

 

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التضامن

ندوات دينية

حجاج الجمعيات الاهلية

مناسك حج الجمعيات

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