سفير مصر بالجزائر: قدمنا تسهيلات للجمهور الجزائرى لتشجيع بلاده فى أمم إفريقيا

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أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، أن السفارة قدمت كافة التسهيلات للجمهور الجزائرى للحضور إلى القاهرة لتشجيع منتخب بلاده المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019" التى تستضيفها مصر حاليا.

وقال السفير مشرفة - فى تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم السبت - إن تأشيرات مشجعى المنتخب الجزائرى كانت على رأس أولويات عمل السفارة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه تم إصدار أكثر من 1500 تأشيرة من بينها نحو ألف تأشيرة للمشجعين، إضافة لنحو 350 تأشيرة للوفد الرسمى والإعلامى المرافق للمنتخب الجزائري، كما توالى السفارة إصدار التأشيرات للمشجعين حتى نهاية البطولة.

وأضاف أن السفارة مدت فترة عمل القسم القنصلى حتى منتصف الليل فى الأسبوع الماضى لمواجهة الطلب المتزايد على التأشيرات، مشيرا إلى أن البطولة تعد فرصة للجمهور الجزائرى للتعرف على المقاصد السياحية المختلفة فى مصر، حيث أن قرب القاهرة من الإسكندرية والعين السخنة يتيح للجمهور التنقل إلى هذه المدن والعودة فى نفس اليوم، كما أن القاهرة بها العديد من المقاصد السياحية المتنوعة، سواء السياحة الأثرية أو الدينية أو الترفيهية.

وتابع مشرفة "الشعب المصرى يرحب بأشقائه الجزائريين فى كل وقت، وأنا على ثقة أن الجمهور الجزائرى سيقابل بالترحاب فى كل مكان"، مؤكدا أن الجمهور المصرى يتمنى أن يكون نهائى البطولة عربيا خالصا.

يذكر أن منتخب الجزائر تخوض البطولة فى إطار المجموعة الثالثة التى تقام مبارياتها على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، ويلعب المنتخب الجزائرى أولى مبارياته غدا الأحد أمام كينيا.