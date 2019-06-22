سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 03:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بالجزائر: قدمنا تسهيلات للجمهور الجزائرى لتشجيع بلاده فى أمم إفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 03:12 م
سفير مصر بالجزائر: قدمنا تسهيلات للجمهور الجزائرى لتشجيع بلاده فى أمم إفريقيا السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، أن السفارة قدمت كافة التسهيلات للجمهور الجزائرى للحضور إلى القاهرة لتشجيع منتخب بلاده المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019" التى تستضيفها مصر حاليا.

وقال السفير مشرفة - فى تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم السبت - إن تأشيرات مشجعى المنتخب الجزائرى كانت على رأس أولويات عمل السفارة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه تم إصدار أكثر من 1500 تأشيرة من بينها نحو ألف تأشيرة للمشجعين، إضافة لنحو 350 تأشيرة للوفد الرسمى والإعلامى المرافق للمنتخب الجزائري، كما توالى السفارة إصدار التأشيرات للمشجعين حتى نهاية البطولة.

وأضاف أن السفارة مدت فترة عمل القسم القنصلى حتى منتصف الليل فى الأسبوع الماضى لمواجهة الطلب المتزايد على التأشيرات، مشيرا إلى أن البطولة تعد فرصة للجمهور الجزائرى للتعرف على المقاصد السياحية المختلفة فى مصر، حيث أن قرب القاهرة من الإسكندرية والعين السخنة يتيح للجمهور التنقل إلى هذه المدن والعودة فى نفس اليوم، كما أن القاهرة بها العديد من المقاصد السياحية المتنوعة، سواء السياحة الأثرية أو الدينية أو الترفيهية.

وتابع مشرفة "الشعب المصرى يرحب بأشقائه الجزائريين فى كل وقت، وأنا على ثقة أن الجمهور الجزائرى سيقابل بالترحاب فى كل مكان"، مؤكدا أن الجمهور المصرى يتمنى أن يكون نهائى البطولة عربيا خالصا.

يذكر أن منتخب الجزائر تخوض البطولة فى إطار المجموعة الثالثة التى تقام مبارياتها على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، ويلعب المنتخب الجزائرى أولى مبارياته غدا الأحد أمام كينيا.

 


منتخب الجزائر

سفير مصر بالجزائر

كاس الامم الافريقية

المنتخب الجزائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وانياما لاعب كينيا: الجزائر ليست رياض محرز.. وسنقاتل لتحقيق الفوز

السبت، 22 يونيو 2019 01:44 م

رياض محرز عن محمد صلاح: تركيزى مع الجزائر فقط

السبت، 22 يونيو 2019 12:58 م

مدرب كينيا: لا يوجد مستحيل ونسعى للتأهل والفوز على الجزائر غداً

السبت، 22 يونيو 2019 12:52 م

مدرب الجزائر: حضرنا إلى مصر للتتويج بكأس امم افريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 12:08 م

أمم أفريقيا 2019.. الجزائر ترسم خطة فك عقدة الملاعب المصرية

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص

مصر تواجه الجزائر فى ختام تمهيدى البطولة العربية للسلة

السبت، 22 يونيو 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة