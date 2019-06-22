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سبوتنيك: فيفا تجرى مباحثات مكثفة لاستبعاد قطر من استضافة كأس عالم 2022

السبت، 22 يونيو 2019 10:59 ص
سبوتنيك: فيفا تجرى مباحثات مكثفة لاستبعاد قطر من استضافة كأس عالم 2022 كاس العالم
كتب: أحمد علوى

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تجرى منظمة الفيفا مباحثات مكثفة وسرية، بشأن نقل بطولة كأس العالم 2022 المقررة فى دولة قطر، بسبب فضيحة الفساد التى تم الكشف عنها من خلال استقصاءات وعمليات تحرى فى المنظمة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وكالة " TNTSports" اللاتينية أن تلك الجلسات جاءت للتوصل إلى قرار بعد الفضيحة المدوية التى تم الإعلان عنها والمتعلقة باختيار البلد المستضيف للحدث عام 2022.

وأشارت الوكالة، إلى أن الفيفا ربما تبحث عن بدائل لقطر التى تم اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022.

واعتبرت الوكالة أن هناك دولا عديدة بديلة قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، ولديها كل الإمكانيات المطلوبة لذلك، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى أستراليا.

يذكر أن استجواب بلاتينى دفع "فيفا" إلى إجراء اجتماعات سرية لبحث إمكانية حرمان قطر من استضافة البطولة الدولية.

ويقود مكتب المدعى العام المالى الفرنسى، المتخصص فى التحقيق فى الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 فى عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون فى مخالفات محتملة، تشمل فسادا شخصيا والتآمر واستغلال نفوذ.

 

 

 


كاس العالم 2022

اخبار العالم

استبعاد قطر من استضافة كاس العالم

الفيفا

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