زراعة الوادى الجديد تستجيب لمزارعي قري الشب بتوفير مبيدات زراعية لأراضيهم

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، اليوم السبت، عن الاستجابة لمطالب مزارعي قري "الشب" جنوب مركز باريس بتوفير مبيدات زراعية لمقاومة فئران الحقول الزراعية والقوارض.

وأكد المرسي، أن أعمال مقاومة القوارض في المنطقة ستبدأ خلال وعلي مدار الأسبوع الجاري والمقبل، كما ستعقد المديرية من مهندسي ومشرفي الإدارة الزراعية بمركز باريس بقيادة المهندس سمير عبد اللطيف، سلسلة ندوات إرشادية لمزارعي المنطقة، عن الطرق العملية والصحيحة والحديثة لزراعة النخيل، والزراعات الشتوية المقبلة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن لجنة مشتركة من الزراعة والري والتضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز باريس، زارت قري "الشب" للوقوف علي متطلبات المزارعين بالمنطقة وتلبية احتياجاتهم.