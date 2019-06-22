سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 06:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء اقتصاد يطالبون بإقالة صهر أردوغان لتحسين الوضع فى تركيا

السبت، 22 يونيو 2019 05:56 م
خبراء اقتصاد يطالبون بإقالة صهر أردوغان لتحسين الوضع فى تركيا صهر أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عدد من خبراء الاقتصاد فى تركيا أن الوضع الاقتصادى يزداد سوءًا، مطالبين بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لخروج تركيا من كبوتها، وفى مقدمتها إقالة صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من منصبه فى وزارة الاقتصاد .

 

وطالب الخبراء في تقرير نشرته  "فرانس 24″ باستعادة الكفاءات التي تم الاستغناء عنها ليحل محلهم صهر الرئيس التركي، بيرات البيرق، وزير الاقتصاد الحالي، والتوصل إلى تسويات مناسبة مع واشنطن لمنع تطبيق عقوبات أمريكية بسبب صفقة الصواريخ الروسية، بالإضافة إلى وقف المشروعات العملاقة التي يتم تمويلها بالديون.

 

ورأى الخبير في شؤون تركيا فادي هاكورا من مركز الأبحاث "شاتام هاوس" في لندن أن "تركيا مرّت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها"، محذرا من بلوغ البلاد نقطة اللاعودة، ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.

 

ويضيف: "للأسف، تصر الحكومة على اتباع النموذج القائم والمعتاد في الاستهلاك والبناء اعتمادا على مصادر التمويل عن طريق الاستدانة".

 

ويقول المحلل الاقتصادي أتيلا يشيلادا: إنه لا يزال هناك أمل، وعلى الرغم من أنه لا يتفق مع سياسات الحكومة التركية، مشيرا إلى مجموعة من الإحصاءات بداية من تراجع مبيعات السيارات إلى انخفاض ثقة الشركات الصناعية، بما يمكن وصفه بأنه الاقتصاد يسقط للهاوية، ويقول: “في الماضي، عندما كان أردوغان يدرك أنه على حافة الهاوية، كان يسارع على الفور بالتراجع..أقال أردوغان الكثير من الأكفاء، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم مجدداً”.

 

جدير بالذكر أنه في أغسطس من العام الماضي وقع انهيار في قيمة العملة التركية، لم تستطع التعافي منه حتى الآن، الأمر الذي ألقى بظلاله على جميع القطاعات، وترك آثارا سلبية على الاقتصاد المحلي، ولم تفلح المحاولات المتكررة لوزارة الاقتصاد التي يرأسها البيرق في معالجة آثار الأزمة المستمرة حتى اليوم.


تركيا

الرئيس التركى

رجب طيب أردوغان

صهر اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اقتصاد تركيا فى الضياع.. الإغلاق يلاحق الشركات بعد تراكم الديون وتراجع العملة

السبت، 22 يونيو 2019 10:00 ص

"أردوغان المطبع".. الرئيس التركى يزعم دفاعه عن مصالح المسلمين بينما يواصل تعاونه مع "تل أبيب".. محلل تركى: حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل قفز إلى 6 مليارات دولار.. وخبراء: يعيش فى أزمة داخلية وشعبيته تتدهور

السبت، 22 يونيو 2019 02:00 ص

عمرو أديب يطالب بقطع العلاقات مع تركيا اقتصادياً ووقف السياحة لاسطنبول

السبت، 22 يونيو 2019 01:55 ص

كيف أصبحت تركيا أكبر سجنًا للصحفيين فى عهد أردوغان؟

السبت، 22 يونيو 2019 01:30 ص

"ديكتاتور تركيا".. أردوغان يتشدق بمزاعم الديمقراطية فى الخارج ويتناسى جرائمه فى أنقرة.. رجاله يعتدون على مرشح المعارضة بإسطنبول.. وتقرير يكشف انتهاكاته للصحافة والإعلام فى تركيا.. وإغلاق للصحف والقنوات

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة