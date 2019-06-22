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حبس 3 عاطلين 3 سنوات لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى المنوفية

السبت، 22 يونيو 2019 03:49 م
حبس 3 عاطلين 3 سنوات لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان بحبس كل من "تامر.ص"، و"حسن.م"، و"أحمد.ج" 3 سنوات، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة مركز قويسنا فى المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "تامر.ص"، و"حسن.م"، و"أحمد.ج" عاطلين، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة مركز قويسنا فى المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


المنوفيه

جنايات شبين الكوم

مركز قويسنا

سرقه

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