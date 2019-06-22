حبس عامل 15 يوما لاتهامه بطعن شخص أثناء مشاجرة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج برئاسة المستشار حمدى على وسكرتارية طه محمد عثمان، حبس المتهم "رمضان.م.أ"، 24 سنة، عامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن شخص بمطواة فى الشارع بدائرة مركز سوهاج أثناء معاتبة المجنى عليه للمتهم على معاكسة زوجته.

بدأت الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغا بإصابة المجنى عليه بجرح إثر التعدى عليه بمطواة قرن غزال، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، حيث قام المتهم بمعاكسة زوجة المجنى عليه فى الطريق العام، وعندما توجه لمعاتبته أخرج مطواة من بين طيات ملابسه وطعنه بها مما أدى الى إصابته.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.