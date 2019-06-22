جونسون: البريطانيون لا يهمهم معرفة سبب استدعاء الشرطة لمنزله

برمنجهام (رويترز)

قال بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا، إن أعضاء حزب المحافظين الذى ينتمى إليه لا يهمهم معرفة سبب استدعاء الشرطة للتحقيق بشأن مخاوف على سلامة صديقته فى منزله.

وكانت الشرطة استدعيت للشقة التى يقيم فيها مع صديقته كارى سيموندس فى الساعات الأولى من صباح الجمعة لكنها قالت إن كل قاطنيها بخير وفى أمان ولا يوجد ما يدعوها لاتخاذ إجراء.

وقال جونسون فى احتفال مع أعضاء بالحزب عندما سئل عن الحادث "لا أعتقد أنهم (الحضور) يرغبون فى سماع شيء عن هذا الأمر إلا إن كنت مخطئا". وقابل الحضور كلامه بالتصفيق.

وأضاف جونسون "أعتقد أن ما يرغبون فى سماعه هو ما هى خططى للبلاد ولحزبي".