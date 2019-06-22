تعرف على إجراءات الحصول على شهادة تحركات من الأحوال المدنية

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية الحصول على شهادة تحركات، من قبل الأحوال المدنية، و"اليوم السابع" يوضح الأجراءات والشروط التى يجب توافرها للحصول على شهادة التحركات.

أولاً: الإجراءات

1- استيفاء استمارة طلب الشهادة والتوجه للشباك.

2- قبول الطلب من صاحب الشأن أو وكيله " بتوكيل خاص أو عام شامل مثبت به التعامل مع مصلحة الجوزات"

3- تقديم الجواز الصادر وصورة منه.

4- استلام إيصال مدون به الاسم ورقم الطلب والتاريخ من الشباك.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- وجود الشخص بنفسه أو وكيله " بتوكيل خاص أو عام شامل مثبت به التعامل مع مصلحة الجوزات" ولا يقبل توكيل قضايا.

2- تقدم الطالب بأصل الجواز الصادر له ومعه صورة ضوئية منه "فى حالة وجود أكثر من جواز يتم تقديم كافة الجوازات وصورة ضوئية من كل جواز".

3- يتقدم طالب الشهادة بخطاب من الجهة المرسلة لطلب الشهادة "التأمينات الاجتماعية، النيابات... إلخ".

4- فى حالة طلب شهادة تحركات خاصة بإحدى القضايا يتم التقدم بطلب من النيابة المختصة ويتم إرسال الرد بالبريد ولا تسلم باليد.

5- يتسلم الشهادة بعد المدة المحددة فى الإيصال صاحب الشأن أو وكيله "عليه إحضار جواز السفر عند الحضور لاستلام الشهادة".

6- مدة صلاحية الشهادة شهر من تاريخ الاستلام.

7- تبدأ مدة الشهادة اعتباراً من عام 1992 وليس قبل ذلك.

ثالثا: المستندات المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية منها.

2-أ صل الجواز وصورة ضوئية منه.

3- حال عدم وجود صاحب الشأن التقدم بتوكيل خاص أو توكيل عام شامل مدون به التعامل مع مصلحة الجوازات.

4- حال وفاة صاحب شهادة التحركات يتم التقدم بإعلان الوراثة عن المتوفى وبه اسم المتقدم لطلب شهادة التحركات.

5- خطاب موجه من الجهة الطالبة استخراج شهادة التحركات.

6- حال وفاة صاحب شهادة التحركات يتم التقدم بإعلان الوراثة عن المتوفى وبه اسم المتقدم لطلب شهادة التحركات.

7- حال التعامل لاستخراج شهادة تحركات لإحدى القضايا يتم ذلك عن طريق خطاب من النيابة المختصة.