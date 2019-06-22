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تعرف على إجراءات الحصول على شهادة تحركات من الأحوال المدنية

السبت، 22 يونيو 2019 01:00 ص
تعرف على إجراءات الحصول على شهادة تحركات من الأحوال المدنية الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية الحصول على شهادة تحركات، من قبل الأحوال المدنية، و"اليوم السابع" يوضح الأجراءات والشروط التى يجب توافرها للحصول على شهادة التحركات.

أولاً: الإجراءات

1- استيفاء استمارة طلب الشهادة والتوجه للشباك.

2- قبول الطلب من صاحب الشأن أو وكيله " بتوكيل خاص أو عام شامل مثبت به التعامل مع مصلحة الجوزات"

3- تقديم الجواز الصادر وصورة منه.

4- استلام إيصال مدون به الاسم ورقم الطلب والتاريخ من الشباك.

 

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- وجود الشخص بنفسه أو وكيله " بتوكيل خاص أو عام شامل مثبت به التعامل مع مصلحة الجوزات" ولا يقبل توكيل قضايا.

2- تقدم الطالب بأصل الجواز الصادر له ومعه صورة ضوئية منه "فى حالة وجود أكثر من جواز يتم تقديم كافة الجوازات وصورة ضوئية من كل جواز".

3- يتقدم طالب الشهادة بخطاب من الجهة المرسلة لطلب الشهادة "التأمينات الاجتماعية، النيابات... إلخ".

4- فى حالة طلب شهادة تحركات خاصة بإحدى القضايا يتم التقدم بطلب من النيابة المختصة ويتم إرسال الرد بالبريد ولا تسلم باليد.

5- يتسلم الشهادة بعد المدة المحددة فى الإيصال صاحب الشأن أو وكيله "عليه إحضار جواز السفر عند الحضور لاستلام الشهادة".

6- مدة صلاحية الشهادة شهر من تاريخ الاستلام.

7- تبدأ مدة الشهادة اعتباراً من عام 1992 وليس قبل ذلك.

 

ثالثا: المستندات المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية منها.

2-أ صل الجواز وصورة ضوئية منه.

3- حال عدم وجود صاحب الشأن التقدم بتوكيل خاص أو توكيل عام شامل مدون به التعامل مع مصلحة الجوازات.

4- حال وفاة صاحب شهادة التحركات يتم التقدم بإعلان الوراثة عن المتوفى وبه اسم المتقدم لطلب شهادة التحركات.

5- خطاب موجه من الجهة الطالبة استخراج شهادة التحركات.

6- حال وفاة صاحب شهادة التحركات يتم التقدم بإعلان الوراثة عن المتوفى وبه اسم المتقدم لطلب شهادة التحركات.

7- حال التعامل لاستخراج شهادة تحركات لإحدى القضايا يتم ذلك عن طريق خطاب من النيابة المختصة.


شهادة التحركات

الاحوال المدنية

وزارة الداخلية

جواز السفر

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