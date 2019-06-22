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تجديد حبس 13 متهمًا 15 يوماً لاتهامهم بغسيل 55 مليون جنيه

السبت، 22 يونيو 2019 09:56 م
تجديد حبس 13 متهمًا 15 يوماً لاتهامهم بغسيل 55 مليون جنيه أموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس 13 متهماً بتكوين تشكيل عصابى قام بغسيل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين استخدموا  أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها .

 

وأضافت التحريات إن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات،  حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).

 

 


غسيل الاموال

الاموال العامة

تجارة المخدرات

55 مليون جنيه

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