بوتين: مستعدون للعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب

موسكو /أ ش أ/

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة للعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب.

وأضاف بوتين - فى تصريح لقناة (روسيا -1) الناطقة بالروسية اليوم السبت: "أن الشخص الذى يختاره حزب المحافظين هو من سيكون رئيساً للوزراء، وسنعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب".

وحول أى من المرشحين لهذا المنصب يؤيده أو يفضله، أوضح بوتين أنه لا يوجد مرشح مفضل بالنسبة له فى هذا السباق.

وفيما يتعلق بمطالب اليابان بإنزال العلم الروسى من على جزرالكوريل، قال" لن يتم إنزال العلم الروسى من على الجزر وليس لدينا أى خطط من هذا القبيل".

يُذكر أن الرئيس الروسى سيلتقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ، على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان نهاية يونيو الجارى لمواصلة الحوار حول عقد معاهدة سلام بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، شارك بوتين اليوم مع مسؤولين فى البلاد بمراسم وضع الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى 78 لبداية الحرب الوطنية العظمى .

ويصادف اليوم الذكرى الـ 78 لبداية الحرب الوطنية العظمى، عندما شنت ألمانيا النازية الهجوم على الاتحاد السوفيتى عام 1941 ، وتنظم فى هذا اليوم فعاليات فى المؤسسات الثقافية والمتاحف والمكتبات والحدائق العامة مكرسة لأبطال الحرب الوطنية العظمى ، كما تقام الصلوات فى مساجد وكنائس موسكو وغيرها من المدن الروسية على أرواح ضحايا تلك الحرب .

يشار إلى أن مصطلح الحرب الوطنية العظمى يستخدم فى روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق لوصف الفترة ما بين 22 يونيو 1941 و9 مايو 1945 على الجبهات المختلفة للحملة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية والتى دارت معاركها بين الاتحاد السوفيتى من جهة وألمانيا النازية وحلفائها من جهة أخرى.