سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: مستعدون للعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب

السبت، 22 يونيو 2019 12:15 م
بوتين: مستعدون للعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب بوتين
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة للعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب.

وأضاف بوتين - فى تصريح لقناة (روسيا -1) الناطقة بالروسية اليوم السبت: "أن الشخص الذى يختاره حزب المحافظين هو من سيكون رئيساً للوزراء، وسنعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب".

وحول أى من المرشحين لهذا المنصب يؤيده أو يفضله، أوضح بوتين أنه لا يوجد مرشح مفضل بالنسبة له فى هذا السباق.

وفيما يتعلق بمطالب اليابان بإنزال العلم الروسى من على جزرالكوريل، قال" لن يتم إنزال العلم الروسى من على الجزر وليس لدينا أى خطط من هذا القبيل".

يُذكر أن الرئيس الروسى سيلتقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ، على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان نهاية يونيو الجارى لمواصلة الحوار حول عقد معاهدة سلام بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، شارك بوتين اليوم مع مسؤولين فى البلاد بمراسم وضع الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى 78 لبداية الحرب الوطنية العظمى .

ويصادف اليوم الذكرى الـ 78 لبداية الحرب الوطنية العظمى، عندما شنت ألمانيا النازية الهجوم على الاتحاد السوفيتى عام 1941 ، وتنظم فى هذا اليوم فعاليات فى المؤسسات الثقافية والمتاحف والمكتبات والحدائق العامة مكرسة لأبطال الحرب الوطنية العظمى ، كما تقام الصلوات فى مساجد وكنائس موسكو وغيرها من المدن الروسية على أرواح ضحايا تلك الحرب .

يشار إلى أن مصطلح الحرب الوطنية العظمى يستخدم فى روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق لوصف الفترة ما بين 22 يونيو 1941 و9 مايو 1945 على الجبهات المختلفة للحملة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية والتى دارت معاركها بين الاتحاد السوفيتى من جهة وألمانيا النازية وحلفائها من جهة أخرى.

 


بوتين

روسيا

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

الانتخابات البريطانية

لندن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء اليابان يأمل بإحراز تقدم حول معاهدة السلام فى لقائه مع بوتين

السبت، 22 يونيو 2019 08:00 ص

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى الخليج وجورجيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:49 م

بوتين: مسألة توحيد روسيا وبيلاروسيا فى دولة واحدة ليست مطروحة حاليًا

الخميس، 20 يونيو 2019 07:38 م

بوتين: لا قيود على الإنترنت وياندكس تتنافس بنجاح مع جوجل فى روسيا

الخميس، 20 يونيو 2019 05:57 م

بوتين: أشعر بالمسئولية عن فوضى الفساد فى روسيا

الخميس، 20 يونيو 2019 03:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة