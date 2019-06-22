سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 03:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

بدء فض المظاريف فى مناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر الأسبوع المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 02:18 م
بدء فض المظاريف فى مناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر الأسبوع المقبل مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فض المظاريف الخاصة بالعروض الفنية والمالية للشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية الأسبوع المقبل.

وتقوم لجنه من المصلحة بفحص العروض الفنية لكل شركة تقدمت لتنفيذ المشروع وبعد التأكد من أن الشركة لديها الامكانيات والأجهزة لتنفيذ المشروع سيتم بعد ذلك فحص العروض المالية أيضا لكل شركة لإرساء العطاء على افضل الشركات عرضا سواء من الناحية الفنية أو المالية.

وكان اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ان مشروع دمغ الذهب فى الليزر سيعمل على انتعاش حركة سوق المشغولات الذهبية خاصة وانه سيحد من التلاعب فى المنتجات، وسيمكن المواطن من معرفة عن ما اذا كان المنتج جيد ومطابق للمواصفات القياسية أم لا.

كما سيعمل على زيادة حجم كميات الذهب التى يتم دمغها بالمصلحة يوميا نظرا لأن دمغ المشغولات بالليزر يصعب تقليده بالتالى سيلزم كافة المنتجين بدمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالمصلحة الأمر الذى سيساهم فى تعظيم إيرادات المصلحة وبالتالى وجود مشغولات جيدة وفقا للأعيرة المقررة.


دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

دمغ المشغولات الذهبية

دمغ الذهب

مناقصة مشروع دمغ الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

السبت، 22 يونيو 2019 11:59 ص

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:40 م

أسعار الذهب عالميا تصعد لأعلى مستوى لها فى 5 سنوات.. الجرام يقفز 14 جنيها دفعة واحدة فى سوق الصاغة.. تلميحات "الفيدرالى الأمريكى" عن احتمالات خفض الفائدة تهوى بالدولار وتزيد الطلب على المعدن النفيس

الخميس، 20 يونيو 2019 04:30 م

الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات بعد التلميح لخفض الفائدة الأمريكية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة