بدء فض المظاريف فى مناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر الأسبوع المقبل

أعلنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فض المظاريف الخاصة بالعروض الفنية والمالية للشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية الأسبوع المقبل.

وتقوم لجنه من المصلحة بفحص العروض الفنية لكل شركة تقدمت لتنفيذ المشروع وبعد التأكد من أن الشركة لديها الامكانيات والأجهزة لتنفيذ المشروع سيتم بعد ذلك فحص العروض المالية أيضا لكل شركة لإرساء العطاء على افضل الشركات عرضا سواء من الناحية الفنية أو المالية.

وكان اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ان مشروع دمغ الذهب فى الليزر سيعمل على انتعاش حركة سوق المشغولات الذهبية خاصة وانه سيحد من التلاعب فى المنتجات، وسيمكن المواطن من معرفة عن ما اذا كان المنتج جيد ومطابق للمواصفات القياسية أم لا.

كما سيعمل على زيادة حجم كميات الذهب التى يتم دمغها بالمصلحة يوميا نظرا لأن دمغ المشغولات بالليزر يصعب تقليده بالتالى سيلزم كافة المنتجين بدمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالمصلحة الأمر الذى سيساهم فى تعظيم إيرادات المصلحة وبالتالى وجود مشغولات جيدة وفقا للأعيرة المقررة.