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النيابة تحقق مع متهمين بسرقة 4 آلاف جنيه من شقة "مسنة" بالشروق

السبت، 22 يونيو 2019 11:14 ص
النيابة تحقق مع متهمين بسرقة 4 آلاف جنيه من شقة "مسنة" بالشروق التحقيق مع متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة الشروق وبدر، التحقيق مع متهمين بسرقة شقة "مسنة" بمدينة الشروق.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "مؤمن.أ"، و "محمد.إ"، عاطلين، قاما بسرقة شقة سيدة "مسنة" تعيش بمفردها مستغلين كبر سنها، وتمكنوا من سرقة 4000 آلاف جنيه من داخل شقتها بمدينة الشروق.

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغًا من "و. ع" يفيد بسرقة مبلغ مالى من داخل شقتها، بأسلوب تسلق المواسير، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

بإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة  بقيادة الرائد عمرو الحسينى، رئيس مباحث الشروق، تمكنوا من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة وأدلوا بتقسيمهم للمبلغ، وإنفاقه على أغراضهم الشخصية، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 


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حبس

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