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السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السبت، 22 يونيو 2019 12:10 ص
السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد طارق

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عن سعادته بالمظهر الحضارى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال رئيس الجمهورية فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "سعيد بالبطولة وتنظيمها، بداية من الإجراءات الأمنية ونظام التذاكر الجديد، ويجب أن نحافظ على الملاعب، وتعود الشباب لحضور المباريات بالشكل الذى نراه حاليًا، وأوجه لهم التهنئة وأقول لهم إن كل هذا من أجلكم".

وأكد الرئيس: "يهمنا فى المباريات التى ستتم خلال فترة البطولة أن الأمور تليق باسم مصر، ومبروك مقدمًا للتنظيم، وللبداية الطيبة، وعلى الجمهور المصرى أن يساهم بوجوده فى كل المباريات من أجل الشكل العام".

وتابع السيسى: "رسالتنا كانت من أول ما تولينا المسئولية، برئاسة الاتحاد الأفريقى، والجميع تابع حجم الحركة والجهد الذى بُذل، بالتنسيق مع أشقائنا فى القارة السمراء، وفى مؤتمر الشباب نحاول أن نتحدث مع كافة الأطياف".

 


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مصر وزيمبابوى

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اليوم السابع بلس

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