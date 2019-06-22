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السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالى "فاتف"

السبت، 22 يونيو 2019 05:50 ص
السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالى "فاتف" تحويل الاموال ارشيفية
وكالات

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قالت مؤسسة النقد العربي السعودية، امس الجمعة، إن السعودية حصلت على عضوية كاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك .
 
وكانت المملكة قد حرمت في السابق من العضوية بعدما لم تف بمعايير مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب؛ ومن شأن انضمامها إلى المجموعة أن يعزز مكانتها لدى المستثمرين الأجانب.
 
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت مؤسسة النقد العربي السعودية في بيان "وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي اختتم أعماله الجمعة في مدينة أورلاند بالولايات المتحدة الأمريكية على انضمام المملكة للمجموعة".

مؤسسة النقد العربي

السعودية

مكافحة غسل الأموال

فاتف

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