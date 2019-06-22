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الخارجية الأمريكية تنفى توجيه ترامب رسالة إلى طهران عبر الوسيط العمانى

السبت، 22 يونيو 2019 07:51 ص
الخارجية الأمريكية تنفى توجيه ترامب رسالة إلى طهران عبر الوسيط العمانى مايك بومبيو
أ ش أ

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نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أرتاجوس، صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال واشنطن رسالة لإيران عبر الوسيط العماني على خلفية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.
 
وقالت أرتاجوس في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت ، إن هذه التقارير دعاية إيرانية، مطالبة طهران بـ"مواجهة الدبلوماسية (الأمريكية) بالدبلوماسية".
 
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية.

مضيق هرمز

الوسيط العماني

ايران

امريكا

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