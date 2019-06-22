الحكم بالمؤبد على عاطل لإتجارة فى المخدرات بالمنوفية

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبة أشرف .م بالسجن المؤبد غيابيا وذلك لإدانته بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قويسنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشارين شريف كامل عادلى، وعلاء سمير حسن، ومحمد عبد العليم رضوان.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط أشرف. م وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.