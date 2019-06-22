الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة لإرهابيى فتح الشام فى محيط مطار حماة العسكرى

دمشق /أ ش أ/

أسقط الجيش السورى، اليوم السبت، طائرة مسيرة لإرهابيى تنظيم (فتح الشام) جبهة النصرة سابقا، فى محيط مطار حماة العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مضادات أرضية تحمى مطار حماة العسكرى، أسقطت طائرة مسيرة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وهى مذخرة بصواريخ تحوى مواد شديدة الانفجار ومزودة بأجهزة تحكم (جى بى أر إس إل) ونظام إطلاق للقذائف.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش السورى نفذت رمايات مدفعية دقيقة وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من إرهابيى (فتح الشام)، تستقل آليات دفع رباعى مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير بريف إدلب الجنوبى باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي، ما أسفر عن تدمير عدة آليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

وفى ريف حماة الشمالى، استهدفت رمايات مدفعية للجيش تحركات إرهابيى (فتح الشام) و(كتائب العزة) على محور قرية الجبين وخطوط إمدادهم من بلدتى كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالى ما أدى إلى تكبيدهم خسائر مادية وبشرية.