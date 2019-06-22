سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 04:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة لإرهابيى فتح الشام فى محيط مطار حماة العسكرى

السبت، 22 يونيو 2019 04:15 م
الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة لإرهابيى فتح الشام فى محيط مطار حماة العسكرى الجيش السورى - أرشيفية
دمشق /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقط الجيش السورى، اليوم السبت، طائرة مسيرة لإرهابيى تنظيم (فتح الشام) جبهة النصرة سابقا، فى محيط مطار حماة العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مضادات أرضية تحمى مطار حماة العسكرى، أسقطت طائرة مسيرة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وهى مذخرة بصواريخ تحوى مواد شديدة الانفجار ومزودة بأجهزة تحكم (جى بى أر إس إل) ونظام إطلاق للقذائف.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش السورى نفذت رمايات مدفعية دقيقة وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من إرهابيى (فتح الشام)، تستقل آليات دفع رباعى مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير بريف إدلب الجنوبى باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي، ما أسفر عن تدمير عدة آليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

وفى ريف حماة الشمالى، استهدفت رمايات مدفعية للجيش تحركات إرهابيى (فتح الشام) و(كتائب العزة) على محور قرية الجبين وخطوط إمدادهم من بلدتى كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالى ما أدى إلى تكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

 


الجيش السورى

سوريا

الحرب فى سوريا

الارهاب

فتح الشام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش السورى يستهدف تحصينات وخطوط إمداد مسلحى فتح الشام بريفى حماة وإدلب

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:50 م

ارتفاع حصيلة اشتباكات قوات الجيش السورى والمسلحين فى إدلب لـ 55 عنصرا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:13 م

الجيش السورى يحبط هجوما يستهدف النقاط العسكرية بريف "حماة " الشمالى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:34 م

الجيش السورى يدمر نقاطا محصنة لتنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبى

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:53 م

الجيش السورى يرد على خروقات الإرهابيين بريفى حماة وإدلب

الأحد، 16 يونيو 2019 02:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة