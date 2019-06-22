الجيش الإسرائيلى ينفذ 51 مناورة عسكرية منذ بداية العام الجارى

كتب- هاشم الفخرانى

رصد مركز مختص في الشأن الإسرائيلي تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 51 مناورة تدريبية عسكرية خلال النصف الأول من عام 2019.

وأوضح مركز "عكا" للدراسات الإسرائيلية في تقرير نشرته وكالة " صفا" الفلسطينية أن بعض المناورات تحاكي حروبًا شاملة مع قطاع غزة وحزب الله، ونفذت بسرية تامة.

وبين أنه نفذ مناورتين مشتركتين مع الجيشين الأمريكي والتشيكي، و5 مناورات خارج إسرائيل منها في قبرص حاكت عمليات خاصة في لبنان.

وأشار التقرير إلى أن عدد المناورات الخاصة بالجبهة الجنوبية قطاع غزة بلغت 14، منها مناورتين حاكت حربًا شاملة مع القطاع.

ولفت إلى تنفيذ 17 مناورة على الجبهة الشمالية منها 5 تحاكي حربًا شاملة على حزب الله و6 مناورات في الضفة الغربية منها محاكة أسر مستوطنين وجنود.

كما نفذ الجيش الإسرائيلى مناورات عسكرية لسلاح البحرية ولجيش الاحتياط من الألوية العسكرية كافة وأخرى تحاكي هجوما على مطارات إسرائيلية.