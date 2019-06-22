الثلاثاء.. موعد مقابلات معاون نيابة إدارية خريجى أسيوط وجنوب الوادى وأزهر أسيوط

كتب عبد الله محمود

اعلنت هيئة النيابة الإدارية، عبر موقعها الرسمى، عن مواعيد مقابلات اختبارات المتقدمين لمسابقة "معاونى النيابة الإدارية" دفعة 2016 خريجى "أسيوط وجنوب الوادى وأزهر أسيوط"، كما تقرر إجراء مقابلاتهم، يوم الثلاثاء الموافق 25/06/2019، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمقر رئاسة هيئة النيابة الادارية بمدينة 6 أكتوبر.

ونوهت الهيئة على ضرورة التزام كل متسابق تخلف على الحضور فى المعاد السابق على الأعلى:

1. على كل متقدم ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

2. عند وجود أى خطأ بالبيانات يتم الرجوع إلى الأمانة العامة بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.