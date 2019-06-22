سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 03:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 ص
"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 9.7 مليون ورقة بقيمة 580.7 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 99.9 مليون ورقة، بقيمة 519.2 مليون جنيه. 
 
فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 91.8 مليون ورقة بقيمة 340.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 105.3 مليون ورقة بقيمة 295.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 22.8 مليون ورقة بقيمة 239.3 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 33.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 175.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 28.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 190.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 33.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 175.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 11.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 113.9 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 91.1 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الموزعون وتجارة تجزئة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 410 ألف ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3614 ورقة بقيمة  242 ألف جنيه.
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

البورصة المصرية

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس، 20 يونيو 2019 02:57 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20- 6 -2019

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 م

تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..والسعودية تتراجع للجلسة الثانية

الخميس، 20 يونيو 2019 08:00 م

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات أبرزها البنك التجارى

الخميس، 20 يونيو 2019 10:00 م

البورصة: 50 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ3 علامات عشرية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة