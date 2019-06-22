"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 9.7 مليون ورقة بقيمة 580.7 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 99.9 مليون ورقة، بقيمة 519.2 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 91.8 مليون ورقة بقيمة 340.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 105.3 مليون ورقة بقيمة 295.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 22.8 مليون ورقة بقيمة 239.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 33.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 175.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 28.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 190.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 33.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 175.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 11.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 113.9 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 91.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا الموزعون وتجارة تجزئة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 410 ألف ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3614 ورقة بقيمة 242 ألف جنيه.

