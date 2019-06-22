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الإنقاذ البحرى الإسبانى ينقذ 100 مهاجر من الموت غرقا فى البحر المتوسط

السبت، 22 يونيو 2019 07:33 م
الإنقاذ البحرى الإسبانى ينقذ 100 مهاجر من الموت غرقا فى البحر المتوسط مهاجرون
أ ش أ

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أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا، إنقاذ أكثر من 100 مهاجر كانوا على متن ثلاثة قوارب، من الموت غرقًا في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية من شمالي أفريقيا.

 

وقالت خدمة الإنقاذ - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إنه تم رصد أحد القوارب اليوم،السبت، يحمل على متنه ثمانية أشخاص في مضيق جبل طارق، فيما تم تحديد موقع قاربين آخرين أكبر حجمًا شرق المضيق؛ حيث كان على متن أحدهما 58 شخصًا والثاني 42 آخرون.

 

وأفادت خدمة الإنقاذ بأن 22 مهاجرًا أُدرجوا على قائمة المفقودين من على متن أحد القوارب يوم،الأربعاء، الماضي قبل أن يتم الوصول إليه.

 

من جهته، كشف وزارة الداخلية الإسبانية أن 8 آلاف و834 شخصًا تمكنوا من الوصول إلى البلاد عن طريق البحر دون تصريح خلال الفترة ما بين بداية العام الجاري وحتى الـ 16 من شهر يونيو الجاري.

 

ولفتت الشبكة إلى أن العدد المشار إليه آنفًا يعد أقل من العدد الذي تمكن من الوصول إلى إسبانيا على متن قوارب خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث بلغ عددهم آنذاك 10 آلاف و746 مهاجرًا.

 


اسبانيا

مهاجرون

البحر المتوسط

انقاذ

افريقيا

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