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استمرار حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالدرب الأحمر

السبت، 22 يونيو 2019 02:04 م
استمرار حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالدرب الأحمر مخدر الفودو - أرشيفية
كتب ــ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى دائرة القسم.

 ‌

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، تمكن رجال مباحث قسم الدرب الأحمر فى القبض على عاطل، 36 سنة، وبحوزته 560 جرام فودو، و30 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 ‌

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.


فودو

صناعة الفودو

محكمه جنوب القاهره

الدرب الاحمر

مخدر الفور

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