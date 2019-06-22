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إعدام 4 طن مخلفات قمح ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

السبت، 22 يونيو 2019 04:47 م
إعدام 4 طن مخلفات قمح ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية  بتطهير الترع والمصارف من الحشائش والمخلفات الزراعية لضمان وصول المياه إلي الترع وتسهيل عملية ري الأراضي الزراعية والقضاء على القوارض والفئران والثعابين.

كما وجه محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن بضرورة شن حملات نظافه مكثفة وعمل متابعة دورية لكافة القطاعات التي تخدم منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم  إعدام 4 طن من مخلفات محصول القمح ومواد غذائية منتهية  الصلاحية وذلك بمصنع تدوير القمامة بالطرانة حيث تم  التخلص من  الكميات الكبيرة من القمامة حفاظاً على البيئة .

 

كما تم تدعيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بسيارة مكبس حمولة 20طن بتكلفه تقدر بـ 2 مليون و550 ألف جنيه  ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظ لدعم منظومه النظافة والإرتقاء بها وتحسين البيئة  بنطاق المركز  وتسهيل عملية رفع القمامة والمخلفات  حفاظاً على البيئة و سلامة وصحة  الأهالي.

 

 


اخبار البحيرة

حملات نظافة بالبحيرة

حوش عيسى

الدلنجات

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