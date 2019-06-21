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وول ستريت جورنال: إقبال كبير من المستثمرين على الجنيه المصرى

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:36 ص
وول ستريت جورنال: إقبال كبير من المستثمرين على الجنيه المصرى الجنيه
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المستثمرين يستثمرون بشكل متزايد فى الجنيه المصرى وعملة أوكرانيا "الهريفنيا"، حيث يبحثون عن أصول لها ارتباط قليل بالأسواق العالمية فى ظل تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة.

 

 وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن عملتى مصر وأوكرانيا من بين أفضل العملاء أداءً فى سوق العملات الأجنبية الذى تعرض لضغوط فى ظل قوة الدولار والمخاوف من تباطؤ النمو العالمى، حيث ارتفع الجنيه أمام الدولار 6% منذ نهاية يناير الماضى، بينما ارتفعت الهريفنيا بنسبة 5% منذ ذلك الوقت.

 

 وأشار التقرير إلى أن كل من مصر وأوكرانيا تقدمان ايضا عوائد كبيرة على ديون عملتيهما المحلية مقارنة بنسبة أكثر من 2% بقليل فى سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وأقل من الصفر فى العديد من استثمارات الدخل الثابت الأوروبية واليابانية.

 لكن بالنسبة لكثير من المستثمرين، فإن عامل الجذب الرئيسى فى العملتين هو ثباتهما فى وجه المخاوف التى طغت على أصول أخرى هذا العالم، بما فى ذلك الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وبنوك مركزية كبرى أخرى.

 

 ولأن عملتى مصر وأوكرانيا تتحركان لأسباب لا علاقة لها بالقضايا العالمية، يتوقع المشترون أن توفر لهم ملاذا فى الأوقات التى تزداد فيها ضغوط السوق.

 

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء مصر قبل عدة سنوات، بعد الإصلاحات المالية التى تم تطبيقها وحصولها على قرض من صندوق النقد الدولى عام 2016.

 

 

 

 


الجنيه المصرى

المستثمرين

عملة اوكرانيا

وول ستريت جورنال

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