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واردات ألمانيا من الغاز ترتفع 4.9% على أساس سنوى فى 4 أشهر

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:31 م
واردات ألمانيا من الغاز ترتفع 4.9% على أساس سنوى فى 4 أشهر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
فرانكفورت – رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن واردات ألمانيا من الغاز زادت بنسبة 4.9 % فى الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى فى حين ارتفعت فاتورة الواردات 8.6 %.
 
ووفقا لإحصاءات من مكتب التجارة الخارجية الألمانى، بلغ حجم الواردات فى الأشهر الأربعة من يناير حتى نهاية أبريل 47 مليار متر مكعب.
 
وأشارت البيانات ، إلى أن المستوردين الألمان دفعوا 8.8 مليار يورو (10 مليارات دولار) مقابل مشتريات الغاز فى تلك الفترة مقارنة مع 8.1 مليار يورو فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018، وهو ما يعكس زيادة فى أسعار النفط.
 
وتستورد ألمانيا الغاز بشكل أساسى من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط أنابيب.
 

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