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"واحد منهم".. فيلم لطلاب إعلام بنى سويف عن شغف المصريين بكرة القدم (صور)

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:43 ص
"واحد منهم".. فيلم لطلاب إعلام بنى سويف عن شغف المصريين بكرة القدم (صور) مشهد من مشاهد الفيلم
بنى سويف - هانى فتحى

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حرص طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بنى سويف،على إنتاج فيلما تحت عنوان "واحد منهم" لإظهار حب وجنون المصريين بكرة القدم، ضمن مشاريع التخرج للعام الدراسى الحالى.  
 
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قرر سبعة شباب من كلية الإعلام جامعة بني سويف، التعبير عن حب المصريين لكُرة القدم، فتجولوا فى  البلاد من جنوبها لشمالها يرصدون الكثير من المشاعر والنظرات، الكثير من الأفعال والحركات، التى تبرهن على شىء واحد، وهو أن كُرة القدم هى شريان الحياة فى مصر.
 
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"كنا عارفين إن ميزانيتنا قليلة ومتسمحش اننا نعمل فيلم بيتكلم عن حاجة كبيرة ومتشعبة زي الكورة في مصر، لكن احنا قررنا نخوض التجربة واللي يراهن ع الكورة دايمًا كسبان"، هكذا علّق عبدالله مسلم، مخرج الفيلم، على الصعوبات التي واجهت الفيلم، خصوصًا أن تقديم فيلمًا يسرد بعض حكايات الكُرة في الشوارع والأماكن النائية في مصر ويعكس ملامح حب المصريين للكُرة قد يكون مُكلفًا جدًا، وهو ما لا يتناسب مع إمكانياتهم كطلاب جامعيين، إلا أن الكُرة دائمًا تنصف من يعطيها حقها.
 
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ولأن أعظم الفنون تُصنع من أشياء بسيطة، فقد قرر مسلم ورفاقه خوض التجربة بأبسط الإمكانيات والتصوير في 5 مُدن مختلفة من الجنوب إلى الشمال، مستعرضًا ملامح لعب الكرة فى الأماكن البسيطة وحب الشعب البسيط لتلك اللعبة الأكثر شعبية فى العالم.
 
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وأكد اعضاء فريق الفيلم، أن كُرة القدم كانت على مرّ العصور ملجأ هرب إليه الجميع  من ضغوطات الحياة، وربما كانت سبيلهم الوحيد لرفع روحهم المعنوية فى معاركهم ضد أعدائهم، فمن ينسى تلك الأيام التى كانوا يلعبون فيها الكُرة مع جنود الإنجليز في الأسواق الشعبية على الأموال وبعض المشغولات.
 
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ويتكون فريق فيلم «واحد منهم» من الطلاب عبدالرحمن مجدي، عبدالرحمن دياب، عبدالله مسلم، فواز حماده، مرثا حليم، مي هشام، سلفيا نصحي إشراف الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز الانتاج والتدريب الإعلامى، الدكتور إنجي أبو العز منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، وإشراف عام الدكتور محمد زين عميد كلية إعلام بني سويف.
 
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كاس الامم الافريقية

كلية اعلام بنى سويف

واحد منه

الكرة بتجمع المصريين

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