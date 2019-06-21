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نقيب أطباء الجيزة يعلن تشكيل قائمة "التقارب" لخوض انتخابات التجديد النصفى

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:05 م
نقيب أطباء الجيزة يعلن تشكيل قائمة "التقارب" لخوض انتخابات التجديد النصفى نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة، ترشحه على مقعد النقيب العام للأطباء، بالانتخابات المقرر عقدها 11 أكتوبر المقبل، مطالبًا كافة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالمشاركة بالتصويت بالانتخابات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل قائمة باسم "التقارب" لخوض الانتخابات، وتهدف إلى العمل على تقريب الفوارق بين الأطباء ماديا وتدريبيا وعلميا.
 
وأوضح نصر، أن القائمة ستسعى لإصدار تشريع لحصانة الأطباء أثناء العمل، وعدم إحالة أى منهم فى قضية مهنية للنيابة، إلا من خلال لجنة نقابية متخصصة، وتضم بعضويتها ممثل من القضاء، واستتثمار هيئة الرعاية الصحية لعدالة تدريب الأطباء،  كذلك زيادة دخل الأطباء من خلال الحساب بالحالة، من خلال التأمين الصحى، بالإضافة إلى المرتب، بجانب إعادة حساب المعاش من خلال الأجر الشامل، وليس الأساسى كما تم فى قانون التأمين الصحى الشامل.
 
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج القائمة كاملا، فور إعلان القوائم النهائية وغلق باب الترشح، المقرر له 30 يونيه الجارى، مؤكدا ضرورة أن يعطى الأطباء المثل للمجتمع المصرى فى التحضر والرقى، فى خوض الانتخابات والمنافسة الشريفة، واحترام لكل المتنافسين، خاصة أنه لكل منهم رؤية، مبديا تمنيه أن ينجح أفضل من يكسب ثقة الأطباء دون تحزب أو تعصب، وأن يتعاون الناجح مع الجميع.
 
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، أمس الخميس، وذلك لعضوية مجلس النقابة العامة وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وعلى مقعد النقيب العام للأطباء، ونقباء المحافظات.
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

نقيب الاطباء

نقيب اطباء الجيزة

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