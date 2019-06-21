مفتى الجمهورية يدين العملية الإرهابية فى منطقة البلديات ببغداد

كتب لؤى على

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية العملية الإرهابية الدنيئة التي قام بها انتحاري فجَّر نفسه بحزام ناسف اليوم داخل حسينية في منطقة البلديات شرقيَّ العاصمة العراقية بغداد؛ مما أسفر عن سقوط 40 ضحية ما بين قتيل وجريح.

وأكد مفتى الجمهورية أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى زرع الفرقة والطائفية والصراع بين أبناء الوطن الواحد من أجل إضعاف بنيته لتعم الفوضى ويسهل السيطرة عليه.

ودعا الشعب العراقى إلى الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة التطرف والإرهاب، وألا يجعلوا للفتنة طريقًا إليهم.

وتوجه المفتى بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.