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قبل ما تخرج.. اعرف درجات الحرارة فى أول أسبوع بالصيف وبطولة أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:30 ص
قبل ما تخرج.. اعرف درجات الحرارة فى أول أسبوع بالصيف وبطولة أفريقيا درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يبدأ فصل الصيف جغرافيا اليوم الجمعة ولمدة 3 أشهر، وهو الفصل المعروف عنه ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة معًا، ويتزامن أول أيام هذا الفصل مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.
 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس فى أول أسبوع فى فصل الصيف وأول أسبوع ببطولة الأمم الأفريقية، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية كما يلى:
 

1- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية.

2- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية.

3- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 37 إلى 39 درجة مئوية.

4- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

5- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 45 إلى 46 درجة مئوية.


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