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صور.. استمرار الاحتجاجات فى هونج كونج ضد قانون تسليم المتهمين للصين

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:38 ص
صور.. استمرار الاحتجاجات فى هونج كونج ضد قانون تسليم المتهمين للصين احتجاجات الصين
رويترز

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احتشد آلاف المحتجين المتشحين بالسواد فى هونج كونج اليوم الجمعة بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المتهمين للصين، فى أحدث موجة من الاحتجاجات التى تعصف بالمدينة الخاضعة للحكم الصينى.

وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلبة، بشكل سلمى أمام مبنى المجلس التشريعى للتعبير عن غضبهم وإحباطهم من كارى لام الرئيسة التنفيذية للمدينة التى طرحت مشروع القانون قبل أن ترجئ تنفيذه تحت ضغط الاحتجاجات العارمة.

وحاول بعض المحتجين اليوم الجمعة سد طرق رئيسية قرب مركز المدينة المالى فى مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات وقعت فى أواخر عام 2014. وحدثت فوضى مرورية فى الساعات الأولى من اليوم.

ويسمح مشروع القانون بتسليم المتهمين المشتبه بهم إلى بر الصين الرئيسى ومن ثم مثولهم أمام محاكم خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي.

 

احتجاجات
احتجاجات

 

إغلاق الطرق
إغلاق الطرق

 

تظاهرات فى هونج كونج
تظاهرات فى هونج كونج

 

تواصل الاحتجاجات فى هونج كونج
تواصل الاحتجاجات فى هونج كونج

 

جانب من الاحتجاجات بهونج كونج
جانب من الاحتجاجات بهونج كونج

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

محتجون فى هونج كونج
محتجون فى هونج كونج

 

مظاهرات
مظاهرات

 

وضع الحواجز
وضع الحواجز

 


الصين

هونج كونج

سحب مشروع قانون التسليم

مشروع قانون التسليم

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