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سألنا محافظ أسيوط هتشوف الماتش فين؟.. أجاب: من غرفة عمليات المحافظة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:00 م
سألنا محافظ أسيوط هتشوف الماتش فين؟.. أجاب: من غرفة عمليات المحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدري

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أجاب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ردا علي سؤال هتشوف الماتش فين؟، قائلا " أنه سيتابع الماتش من خلال غرفة العمليات ومن خلال المرور علي الشوارع الرئيسية والميادين العامة لمتابعة تواجد الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين المشاهدين الذين سيلتفون حول الشاشات العملاقة التي تم تجهيزها بالتنسيق مع  مديرية الشباب والرياضة  في مراكز الشباب والأندية.

 وأوضح المحافظ أنه تم وضع خطة لتأمين جميع أماكن عرض مباريات كرة القدم ببطولة كاس الأمم الإفريقية 2019 بمختلف مدن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف لتأمين المواطنين الذين سيحتشدون أمام الشاشات للاستمتاع بمشاهدة المباريات.

 

وتابع المحافظ أنه تم نشر سيارات للحماية المدنية والإسعاف وعيادات متنقلة بالطاقم الطبي والأدوية ومستلزمات الطوارئ بجميع أماكن عرض المباريات التي سيتم بثها بشكل مجاني للمواطنين عبر شاشات عملاقة بـ 50 مركز شباب ونادي رياضي على مستوى قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى الانتهاء من تجهيز المقار لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من عشاق الرياضة بمختلف المدن والقرى لمتابعة المباريات التي ستنطلق اليوم 21 يونيو وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتلبية مطالب الجماهير ومحبي ومشجعي كرة القدم.

 

وأكد محافظ أسيوط أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطني لافتا أن المحافظة تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين تتناسب مع مدى أهمية البطولة التي تنظمها مصر والتي يتمنى الجميع أن تخرج بصورة تليق بأصالتها وعظمة شعبها متمنياً التوفيق للمنتخب القومي

 

 

 


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